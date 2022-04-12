俄烏戰爭爆發近50天，油價、糧價漲翻天，美國公布3月消費者指數(CPI)前夕，白宮警示通膨可能異常飆高，市場預估年增率可能來到8.4％；摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰(Tai Hui)表示，聯準會打擊通膨態度愈來愈鷹派，預估5、6月將各升息2碼，全球股市將因此呈現高度波動，但經濟成長仍維持動能，建議保持冷靜、持續投資，是第2季最佳的投資策略。

目前較確定的是，俄烏戰事延長、中國大陸疫情持續擴大，這些變數都會干擾到全球的通膨與供應鏈狀況，聯準會的貨幣決策將成市場關注焦點；許長泰指出，由於市場預估美國3月的消費者物價指數將突破8％，導致聯準會可能加快升息的腳步，過去這幾日美股大幅震盪，成長股的走勢更是遭遇重挫。

對投資人來說，既然聯準會會的方向已定，就代表現在的投資策略，就是要在掌握全球經濟增長趨勢時，也要同步控制資產波動的風險。

許長泰表示，依點陣圖顯示，今年底以前聯準會可能會把聯邦基準利率，從年初的0.25％升到1.9％，代表在未來這段期間，聯準會有可能每次升息一碼，共計升息6~7次。

雖然反映了聯準會對抗通膨的決心，但也導致美國公債殖利率曲線一度出現倒掛，引發市場對美國經濟可能步入衰退的擔憂。（目前利率期貨顯示預估年底前升息9碼）

不過根據歷史經驗顯示，自美國公債殖利率曲線出現倒掛、直到美股抵達下一輪高峰的時間平均長達8個月，而美股從高峰至下一輪衰退出現前，平均時間也達5個月，所以，就算聯準會出現政策失誤，導致經濟出現衰退，投資人還是有充裕的空間去進行資產配置。

俄烏戰事的延長與中國大陸疫情的擴散，都有可能壓低全球對商品服務的需求，所以投資人此時僅須關注聯準會的後續動態即可，無須對美國公債殖利率曲線倒掛一事過度解讀。

許長泰表示，儘管外部變數眾多，但全球經濟仍在擴張的軌道上，只要這個方向明確，風險性資產就會有表現機會，所以保持冷靜並持續留在市場上，才是現階段最佳的投資策略。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧認為，現在已進入升息循環，相對看好美國價值股與全球高息股的表現，而非投資等級債券與優質的新興市場美元債，固定收益資產仍是優先選擇。