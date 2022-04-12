綠島衛生所快篩資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

長濱快篩站。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣12日新增1確診案，達仁鄉30多歲女性因居住高雄的20多歲的妹妹（案28673）返鄉確診，她也被匡列採檢確診、未接種疫苗，也未列入案號，相關足跡疫調中。對此，台東縣府已安排57人PCR採檢，並匡列密切接觸者8人居家隔離、49人自主健康管理，另因高雄女旅遊足跡遍布綠島，也在綠島、達仁等2鄉開設篩檢站。

案28673、高雄20多歲女與友人8日至10日在台東旅遊後，10日返台東奔喪並住在親友家，她10日咳嗽、11日出現發燒、肌肉痛跟頭暈等症狀，同日接獲高雄衛生單位通知匡列為接觸者，台東縣府隨即安排她PCR採檢陽性確診，CT值17.2，她的足跡遍布台東富岡漁港、正氣路觀光夜市、家樂福及綠島朝日溫泉等景點及店家。

經台東縣衛生局疫調，緊急安排57人進行PCR採檢，並匡列密切接觸者8人居家隔離、自主健康管理49人，其中與高雄確診女密切接觸的8人中，住在達仁鄉30多歲女性是她的姊姊，經PCR採檢陽性確診、尚未接種疫苗、CT值31.2，相關足跡仍在疫調中。

台東縣長饒慶鈴表示，因應南部確診個案CT值僅17.2，且可傳染期至綠島多處地點旅遊，因離島醫療資源較缺乏，綠島衛生所從12日下午15時至13日18時、於衛生所舊大樓設立社區快篩站，有相關足跡重疊者可前往篩檢。

另外，針對長濱確診案27550，長濱衛生所自11日至12日早上快篩站已快篩523人，6人為快篩陽性，PCR複檢4人陰性、2人待複檢結果中。

全國疫情持續升溫，饒慶鈴提醒民眾接種COVID-19疫苗可降低長者等高風險族群因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及追加劑疫苗者請踴躍前往接種，呼籲長者盡速完成接種，以獲得保護力。