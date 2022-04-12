金門持續提升醫療品質，往增加專科醫師科別、養成在地化醫師和增加醫療設備的目標邁進。圖為心臟內科王維廷醫師看診。（金門縣衛生局提供）

「110年度金門縣醫療服務滿意度調查報告書」結果出爐，整體醫療滿意度正面評價從108年的六成九（69.6％）上升至七成三（73.9％）。受訪民眾建議加強改善的項目以增加專科醫師科別、養成在地化醫師和增加醫療設備為主。

金門縣衛生局表示，養成在地化醫師、增加專科醫師科別，以及協助金門醫院發展重大醫療設備是該局一直以來努力的目標，縣府也持續投入相關經費來推動達成目標。

該局說明，目前金門醫院部分專科仍須透過「金門地區醫療給付效益提昇計畫(IDS計畫)」由臺北榮民總醫院醫師支援看診，但在衛福部「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」培育下，包括心臟內科、牙科、小兒科等專科，已陸續有縣籍養成公費生完成訓練返鄉服務，而婦產科、神經外科、復健科等專科亦有公費生正接受專科訓練，將在完訓後回到金門故鄉服務，為在地醫療注入量能。

縣長楊鎮浯表示，落實在地醫療可降低鄉親轉診舟車勞頓之苦及避免相關費用等支出，一直是縣府團隊持續努力的目標，縣府每年編列預算挹注金門縣照護發展基金，補助金門醫院改善軟硬體設施，如去年度補助金門醫院購入的「影像式多段倍率裂隙燈含數位影像系統」、「十二指腸鏡」及「軟式輸尿管鏡組」，已初步呈現成效，鄉親已經可以在金門就地進行診斷與相關手術。縣府今年也已經核定補助購買「生理監視器」、「非侵入式低溫治療儀」及「神經肌肉傳導監測器」等設備，進一步提高急診與重大醫療檢測品質。

楊鎮浯強調，鄉親對整體醫療服務滿意度給予七成三（73.9％）的正面評價，是對縣內醫療服務品質的肯定，但仍有二成五（25.6％）的民眾持負面評價，表示還有進步空間，未來縣府仍會持續推動在地醫療精進，讓鄉親擁有更優質、完善的醫療照護。