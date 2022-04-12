板橋中興醫院12日宣布，攜手路迦生醫（6814）的汐止細胞製備場所，向衛福部申請特管辦法細胞治療委託計畫案獲核准，成為新北市首家獲准「特管法」的地區醫院；這項計畫的推動，預計將替社區居民提供更專業的「全人健康照護」服務。

因應人口結構的改變，健保局推動「全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫」，希望翻轉傳統醫療型態，讓醫師與社區型醫院的結合，為社區帶來整體性醫療服務及長期照護。

中興醫院表示，細胞治療委託計畫案的推動，將可為病患執行以自體免疫細胞（CIK）治療「實體癌第四期」、「第一期至第三期實體癌，經標準治療無效」的細胞治療，這些可列入治療的癌症別包括腦瘤（第四期）、鼻咽癌、肝癌、非小細胞肺癌、乳癌（第一至三期）、胃癌、大腸直腸癌、子宮頸癌、卵巢癌、胰臟癌等十個常見癌症；在抗癌過程，醫院不僅希望治癒患者身體上的病痛，更希望治療過程，堅持以人為本的「全人健康照護」理念，陪伴病患與家屬一起完成這趟艱辛的旅程。

路迦表示，在布局特管法業務上，已達成第一階段的重要里程，目前細胞治療技術的施行機構已包含花蓮慈濟醫院、柳營奇美醫院、新光醫院、板橋中興醫院，讓「LuLym-T記憶型T細胞治療技術」插旗台灣「北、南、東」的板塊，不僅讓癌症患者多一線治療選擇與希望，路迦也期待隨著免疫細胞治療癌症技術的需求持續增加，將為公司在細胞治療事業營運帶來正面的挹注。