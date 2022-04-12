交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處將4月15日至5月1日於野柳地質公園舉辦「2022野柳石光夜訪女王」活動，八大特色燈區及每30分鐘展出海岸水幕投影光雕秀，歡迎民眾親臨現場體驗具藝術性及娛樂性的地景光雕秀。

北觀處處長陳美秀表示，「野柳石光夜訪女王」以燈光效果為活動主體，從入口至出口營造魔幻、熱鬧、浪漫氛圍，尤其儷影湖區「奇幻水幕光雕秀」亮點，海岸邊以水為幕並投影全新創作之動畫，搭配水舞、音樂及光影等特效展現野柳地質公園奇岩特色，夜色中閃耀繽紛光芒。奇幻水幕光雕秀每晚共展出6場，時間為18：20、18：50、19：20、19：50、20：20、20：50。

另外，今年也首創沉浸式互動投影體驗，在俏皮公主前廣場岩壁區掃描QR CODE，上傳照片搭配文字即可呈現獨一無二的觀展心情。本次活動包含28家特約合作店家提供消費折抵優惠，手邊有50元消費抵用券的朋友，即日起可至野柳周邊、金山小鎮等店家使用。

「2022野柳石光夜訪女王」活動自4月15日起至5月1日每晚5點30分至9點開放參觀，採限量預約購票入場，門票每張新臺幣250元，12歲以下孩童，憑有效證件免費入場。線上購票請至KKTIX官網、全台7-ELEVEN門市ibon售票系統及北北基好玩卡官網，電話購票請撥（02）2492-2016由專人服務，或至野柳地質公園售票處排隊購買。持國旅券於活動現場購買4張夜訪女王門票，加贈紀念品1份。

開車前往的民眾，請多利用周邊停車空間如野柳地質公園、野柳海洋世界收費停車場、野柳玉田路（舊台二線）兩旁路肩等停車。

搭乘大眾運輸，台北出發可搭乘國光客運1815（臺北-金山青年活動中心）、基隆客運1068（臺灣大學-金山）、基隆客運953（金山-臺大計資中心）；基隆出發可搭乘基隆客運790（基隆-金山）及862（基隆-淡水）；淡水出發可搭乘淡水客運862（淡水-基隆）、台灣好行-716皇冠北海岸線（淡水-野柳地質公園）於「野柳」或「野柳地質公園站」下車。

活動期間，凡假日搭乘台灣好行皇冠北海岸線參加野柳石光活動之民眾，北觀處加碼送紀念品1份，憑乘車證明可至野柳遊客中心服務台領取。