台商大本營昆山自6日開始7天全域靜態管理，12日已是最後一天。蘇州12日召開疫情記者會宣布最新防疫措施，根據風險程度和陽性感染者的分布情況，將昆山全域劃分為封控區、管控區、靜態管理區和其他無疫區域。

荔枝新聞報導，昆山對已劃定的封控區實施「區域封閉、足不出戶、服務上門」的防控措施。管控區實施「人不出區、嚴禁聚集、錯峰取物」的防控措施。

昆山將近期陽性感染者高發的昆山開發區、花橋經濟開發區全域範圍，以及昆山高新區和陸家鎮的部分區域，劃為靜態管理區，繼續實施靜默管理，時間為12日24時至19日24時，實施「非必要不流動、只進不出」等防控措施。

此外，昆山把「連續7天以上未發現陽性感染者」作為一個重要標準，在昆山全市創建「無疫鄉鎮」，在靜態管理區以外的區域創建「無疫小區」、「無疫村」，這些疫情穩定的區域，居民可以有序恢復生活秩序，但是不能夠跨區域流動。