澎湃新聞報導，廣州市政府新聞辦12日下午召開廣州市疫情防控新聞發布會，廣州市衛健委副主任陳斌，通報最新新冠肺炎疫情，4月11日18時至12日15時，廣州市新增13例新冠病毒陽性感染者，其中確診病例10例，無症狀感染者3例。感染者均與此前公布病例或聚集性疫情發生場所相關聯，傳播鏈條相對清晰，疫情形勢整體可控。

陳斌指出，具體情況：白雲區管控區域內富盈國際有限公司聚集疫情新增感染者2例；江夏燈飾建材城聚集疫情關聯新增感染者2例；新增歐PARK時空創業中心聚集疫情涉及感染者3例；在密接、重點人員排查中發現感染者6例。

以上新增13例感染者均與此前公布的病例或聚集性疫情發生的場所相關聯，傳播鏈條比較清晰，疫情形勢整體可控。

4月8日至今，本次疫情累計報告新冠病毒感染者74例，目前均收治在廣州醫科大學附屬市八醫院，病情穩定。

截至4月11日18時至12日16時，全市新增密接1912人、次密接989人、重點人員1583人，全員核酸採樣1374萬分。

陳斌稱，當前，廣州市正抓緊推進以下疫情防控工作：

一是核酸檢測應檢盡檢。特別提醒4月9日以來，尚未接受核酸檢測居民，立即就近到檢測點接受排查，否則將會被賦「黃碼」。

二是區域管控動態調整。分級分類管控、重點場所畫分等不斷動態調整。自4月12日起，白雲區人和鎮穗和東大街12號205-208迪鹿酒吧、黃石街道黃石東路488號江夏燈飾建材城調整為中風險地區。

三是疫苗接種應接盡接。截至4月11日24時，廣州累計接種新冠病毒疫苗5357萬劑次、2161萬人，1967萬人已完成全程接種。其中60歲以上老年人累計接種461萬劑，191萬人。呼籲未接種的市民，盡快接種新冠疫苗。