針對行政院長蘇貞昌近期不斷宣傳的「班班有冷氣」政績，國民黨發言人柳采葳痛批，台電早在今年初，就已經發函各級學校，表示未來若電力出現缺口，台電將可以對學校自動斷電1至2小時，還宣稱是「智慧管理」，這無異於打臉蘇貞昌的「班班有冷氣」政策，將讓學校內的冷氣機，在未來形同裝置藝術，「看得到，吹不到」。

柳采葳指出，台電在3月10日發出一份關於「校園空調自動需量反應」的公文，表明了台電未來針對學校的限電措施，將在每年5、6、9、10月的平日間，視電力系統需要，於15分鐘前由台電自動需量反應平台發送指令至學校能源管理系統自動執行卸載，每次執行時數1至2小時，每日以1次為限，每月以8小時為限。

柳采葳表示，該計畫開始之初，台電粗估裝設15萬台新冷氣，每小時估計增加30萬瓩用電，若再加上既有冷氣機的學校用電，無論新舊冷氣的用電都將成為一筆不小的負擔，此外，中央若沒有完整的財政規劃，則開冷氣所需的電費也將造成校方和師生的財務壓力，如此看來，當炎炎夏日真的來臨時，學校是否真能有穩定的電力可以使用，師生們又是否能安然地吹著冷氣，實在令人存疑。

柳采葳指出，班班「有冷氣機」並不困難，班班能「吹到冷氣」才是校方最困擾的問題，校方並非不願意讓小朋友吹冷氣，而是政府補助不足恐造成學校龐大電費負擔、電力供應不足恐經常性限電等問題，讓小朋友們可能看得到「冷氣機」，卻吹不到冷氣。蘇貞昌等官員們坐在「冷氣房」推出華而不實的政策，卻沒有全面性做好配套方案或措施，小心讓冷氣機淪為「裝置藝術」，看得到卻吹不到。