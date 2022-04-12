母親節將至，保養品牌簡單、ACP、W.SHOW紛紛推出超優惠組合，其中簡單創立邁入第六年，將於母親節檔期結束後，調漲全產品價格，想要撿便宜的人一定不能錯過這波母親節優惠！

▍1.簡單母親節六重優惠攻略

台灣品牌「簡單」全系列商品，植物萃取且成分單純，以大自然溫柔堅定的力量，去蕪存菁留下肌膚所需要的，不僅瓶身採透明玻璃，成分標示也是透明公開。今年母親節檔期推出六重優惠攻略，即日起至5/11，一件就免運，註冊會員再送50元購物金；滿額累計贈，最高享3,860元贈禮六選一；現金立即折，最高整單現折1,000元；滿額直接送「簡單玫瑰空間噴霧30ml」；下單即贈禮，不限金額，買就送蘇菲原生棉兩片；滿額抽獎品，Dyson、Apple等超過20萬大獎等你拿，部分贈品數量有限，送完為止。

簡單熱銷No.1三步驟，左至右：淡斑精華30ml、賦活精萃30ml、玫瑰青春露120ml。（圖／品牌提供）

簡單人氣全套保養組，左至右：賦活精萃30ml、保濕精華50ml、玫瑰青春露300ml、胺基酸洗顏霜100ml。（圖／品牌提供）

簡單2022母親節限量贈品「玫瑰空間噴霧30ml」。（圖／品牌提供）

▍2.ACP寵粉母親節限定組

來自東京代官山 AGILE COSMETICS PROJECT (ACP)，以天然同時有效的精華保養為出發點，以簡單有感的保養步驟，帶來皮膚的蛻變，為歡慶母親節將至，特別推出寵愛母親節優惠活動，明星產品精華油「白油」及「時鐘基因精華液」，與一瓶三效的「肌能水」，精華家族全員在線，在家輕鬆享受日本直送的優惠組合，4/18起，優惠組合低於7折起，絕對是入手的最佳時機。

左至右為ACP肌能水、時鐘基因精華液、白油。（圖／品牌提供）

此次母親節優惠方案除初回開始單品加贈迷你瓶的優惠外，更推出透明發光肌養成的正貨套組，深獲好評的時鐘基因精華液搭配白油的組合享有79折優惠外；植萃全能明星組更是加贈能日夜不間斷修護肌膚的隨身保鑣「時鐘基因精華液」正貨，等同於下殺7折的優惠，想要擁有日本女生般透明感發光肌，絕對不能錯過ACP最寵粉的母親節優惠組合。

▍3.W.SHOW母親節保濕好禮推薦

以「保濕天后宮」著稱的肌膚保水專家W.SHOW，旗下兩大代言人隋棠、小禎與品牌總監梁育華身兼母職，三位天后除了討論媽媽經，也熱衷分享保養秘訣，母親節前夕，一致推薦有肌膚保濕需求的消費者把握W.SHOW母親節優惠，採購全效面膜、全效精華、全效玫瑰水等W.SHOW超級明星商品，體驗隋棠所說「用了就回不去的保濕奇肌」、小禎口中「敷完覺得真心有來過的面膜」。

W.SHOW明星面膜組 50片保濕面膜，優惠價4350元。（圖／品牌提供）

今年母親節，首推全效精華好事成雙組，單價1680元的全效精華，母親節優惠雙瓶組只要2200元，加1000元可再加購一瓶，等於3200元帶回三瓶，比兩瓶原價更便宜。

W.SHOW全效精華好事成雙組，優惠價2200元，加1000元多一件。（圖／品牌提供）