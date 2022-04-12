本土劇《一家團圓》開播以來深受觀眾喜愛，近來江宏恩和他的「小三」夏語心，紛紛慘遭正宮「勇兔」林筳諭反擊，讓收視飆創新高；劇中夏語心身穿火辣白紗，看似就要從小三晉升成正宮時，卻被勇兔亂入大搞破壞，夏語心甚至被「壓頭」，搞得滿臉蛋糕奶油，狼狽到爆炸；夏語心昨(11日)還在臉書分享這段拍攝花絮，笑虧勇兔：「妳有必要醬嗎？」趣味畫面引來網友一陣爆笑

八點檔女神夏語心近期在本土劇《一家團圓》飾演惡女小三「雪莉」，慘遭飾演江宏恩元配的勇兔報復，觀眾直呼大快人心。夏語心昨(11日)也在臉書自曝劇中「慘狀」，曬出不同角度被勇兔往蛋糕上壓頭的影片，最後還有一張她滿臉奶油，整個人倒在地上的狼狽照片。

夏語心寫道：「我只不過是說了一句：我沒吃過紅葉蛋糕，妳有必要醬嗎？」結果留言區還真釣出了勇兔回應：「一次讓你吃到飽」，夏語心也搞笑回：「原來這就是當甜姐兒的感覺so sweet」，趣味互動讓粉絲全笑翻；也有網友看了不捨喊：「天啊太犧牲了吧」、「看到語心這麼敬業，內心好不捨」、「犧牲好大，穿這麼漂亮結果臉吃蛋糕」；還有人虧說：「我突然想到星爺的梗，有為：我還有點餓」、「感覺這樣吃真的比較有味道(笑)」。

這場戲是夏語心人生第一次穿婚紗，她挑了一套開深V最性感的，勇兔就虧她說「小三最不愛穿衣服了」，兩人首次合作，不懂拍戲打人技巧，都會直接說：「妳就摔、打吧！」結果回家全身是傷，才發現對方真的沒在客氣，也成就了一段「不打不相識」的戲裡戲外交情。