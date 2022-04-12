疫情持續，為做好防疫，不少大學春假後幾乎全採線上教學，但由於網課教學品質差，師生大多無法適應，教育部幾經考量後，今(12)日宣布放寬停課標準，大學端雖能認同教育部作法，卻又擔心校園出現傳染情況，因此不敢輕舉妄動，目前仍採線上教學，是否全面恢復實體授課，月中後視情況調整。

台北商業大學校長張瑞雄表示，網路教學品質不佳，因此教育部時常向各校校長轉達，希望能盡量不要線上授課，如此考量，放寬停課標準是沒問題的，不過各校有各自的防疫作法，且不同學校的師生情況也不盡相同，最好還是讓學校自行管控上課方式。

張瑞雄說，這波疫情較為嚴重，擔心春假過後，疫情恐在校園傳染開來，因此該校本周仍採線上教學至17日，之後再看情況恢復實體教學。

文化大學代理校長王淑音也認為，原本規定兩人確診便要求全校停課，作法太過嚴格，因此讓各校能評估各自狀況來運作，放寬停課標準是好事，不過對此作法尚採觀望態度。

王淑音說，由於文大已出現兩名學生確診，為確保師生安全，校方還是採取舊標準管理，即所有課程改採遠距教學至24日。

「過去這兩年來，執行也習慣了」，王淑音提到，遠距教學配套措施都已上手，即便教育部放寬停課標準，「可以嚴格不能鬆」，校方還是看情況執行。