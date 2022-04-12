新竹縣疫情升溫，目前採取預防性停課或停課10天的學校，老師是透過「米立雲」線上教學平台，做同步或非同步教學，家裡沒有電腦或平板的弱勢學生就無法上課，教育局指教育部已核定補助2億5千萬元，將購買1萬3千台iPad，9月新學期就能讓「生生有平板」！

一般大學生有電腦、智慧型手機或iPad，因應疫情做遠距教學沒有問題，像明新科大11日晚接獲通知有2名學生確診，宣布12日起停課10天，全校實施線上遠距教學，學生在線上學習也能防止疫情擴散，但偏鄉的國中小因疫情做遠距教學，學生家中不一定都有電腦。

縣府教育局副局長蔡淑貞表示，目前因疫情採取預取性停課1天或停課10天的國中小，是透過「米立雲」線上教學平台，由老師規畫做直播同步教學，或指定課程做非同步教學，如果學生家裡沒有電腦，則由教網中心出借iPad。

由於中央疫情指揮中心通知有學生確診的訊息都在晚上， 再由縣府教育局宣布有確診案例的學校隔天預防性停課1天或停課10天，家中沒電腦或平板的弱勢學生就無法遠距教學，再跑來學校借平板，多少會有風險。

蔡淑貞表示，教育部推動中小學數位學習精進方案，已核定補助新竹縣2億5千萬元，該局規畫增設數位相關設備外，預定將購買1萬3千台iPad，上網招標後應能在9月新學期之前發給各學校。

蔡淑貞說，竹北市等非偏鄉學校，學生家長社經地位較高，家中普遍都有電腦，未來購買的平板，將以6班補助1班（即30台平板）為原則，偏鄉學校則是一人一機，讓「生生有平板」，相信9月新學期後就能讓學生都有平板做線上教學。