台積電將建廠的中油高煉廠第三工區，12日通過環評大會審查，最後一個關卡是地下水污染整治是否公告解除列管，將由高雄市環保局土壤及地下水污染整治改善推動小組確認，也是台積電能否順利設廠的最後一關。

高雄環保局12日表示，「楠梓產業園區設置計畫環境影響說明書」，經過環評小組兩次初審會議後，12日上午召開的環境影響評估審查委員會第72次大會，進行審查。

環保局指出，請開發單位補充說明該案應比照環保署環評案，成立監督小組、空氣品質監測地點增加文府國小、以及地下水位監測設置至少三點以上，最後，環評大會決議，該案通過環境影響評估審查。

環保局轉述開發單位在會議中的說明指出，該案產業區是中美科技戰、建構半導體廊帶政策下推動，視產業發展需求做報編，其中，產業用地為22.8公頃，增加綠帶後，開發面積為29.8公頃，環評程序由地方審查，符合法令規定，另，高市府水利局已同意該案廢水，由下水道排入楠梓污水處理廠。

環保局說，後續將增設地下水測點，並於文府國小增設空品監測點，有關綠電及節電議題，高市府經濟發展局將積極規劃能源管理推動政策與行動方案，未來，將積極增加太陽光電，朝屋頂光電方向進行。

高雄環保局長張瑞琿表示，該案後續將比照環保署環評，案成立監督小組，12日的環評大會，環評委員在確認相關環境議題及疑慮已釐清、處理後，才作成通過環評審查的決議。

她說，未來該案在開發及營運過程中，環保局也將不定期辦理環評監督作業，以要求該開發案落實環評承諾，讓經濟開發與環境保護得以兼籌並顧。