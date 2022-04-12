中央銀行總裁楊金龍13日將赴立法院財委會進行「因應疫期再起各部會主辦紓困貸款措施展延及利息補貼方案辦理情形」專題報告並備答詢，根據出爐的書面報告指出，雖然國內疫情升溫，但基於四大理由，仍維持中小企業融通專案退場時程不變。

楊金龍書面報告表示，近日國內疫情升溫，但考量四個理由後，仍維持中小企業融通專案的退場時程不變。首先是俄烏衝突推升國際原物料價格，國內物價漲幅也持續居高，央行基於維持物價穩定，採取緊縮性貨幣政策立場。其次是當前國內防疫策略以減災為目標，兼顧經濟與國人生活，加上民眾疫苗接種覆蓋率提高，預期對經濟活動衝擊較為有限。

其三是國內受疫情影響產業持續復甦，勞動市場情勢亦續改善。最後是目前國內資金仍相當充裕，銀行可用自有資金續辦專案貸款，以善盡企業社會責任。

楊金龍說明，即銀行受理企業申貸期限已於去年12月31日截止，但為持續協助減輕企業資金成本負擔，支持受創產業復甦，將企業適用優惠利率的期限展延至今年6月30日。專案貸款期滿後，銀行改以自有資金辦理，中小企業貸款利率將回歸由各承辦銀行訂價，因此企業為避免影響資金調度，應預先做好財務規劃。

楊金龍強調，未來央行將密切關注國內疫情的發展，並考量國際原物料情勢變化，與主要經濟體貨幣政策動向，還有地緣政治風險等，對國內物價與經濟金融情勢的影響，並適時採行妥適的貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並協助經濟成長的法定職責。