小精靈吃豆人方形化妝包，1500元。（LeSportsac提供）

美國輕量配件包包品牌LeSportsac首度攜手經典電玩《PAC-MAN™小精靈》推出全新聯名系列，將充滿回憶的遊戲畫面與角色全部搬上包款，不僅童趣俏皮，吸睛程度更是滿分！全系列商品於11日起於全台專櫃與官方商城販售。

80年代風靡全球的PAC-MAN™ 小精靈，被譽為最經典的電玩遊戲之一，陪伴無數人成長。穿梭在迷宮之間的黃色小精靈，一邊吃豆子賺取積分，一邊還要躲避各色幽靈，簡單的玩法與可愛角色相結合，令人愛不釋手，甚至到現在仍被許多新世代的遊戲玩家所喜愛。

LeSportsac x PAC-MAN™ 聯名系列以原始街機版本的像素風格貫穿，各式豐富包款搭配兩大主題花色呈現，另外還有角色們的特色小包，勾起滿滿兒時回憶。《小精靈大亂鬥》印花將遊戲中的各色幽靈與繽紛水果道具以拼貼手法呈現，並加入「1 UP」、「READY」等字樣，模擬遊戲中的情境，相當生動趣味！《小精靈歷險記》印花則是直接將遊戲畫面搬上包款，帶你回味最原汁原味的復古電玩，引領大家走進刺激的迷宮探險。