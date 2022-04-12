美國貿易代表戴琪近期剛結束對新加坡訪問，繼續為美國的「印太經濟架構」鋪路，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮直言，「印太經濟架構」一定失敗，「百分之百失敗」；他更指出，拜登政府在期中選舉將至時才提出亞洲經濟政策，表示沒什麼想法，是硬掰的，「不要期待太高」。

郭正亮11日在中天政論節目《正常發揮》中表示，「印太經濟架構」一定失敗，百分之百失敗，「現在有RCEP、CPTPP，請問你提供什麼誘因？我參加這個有什麼好處？」最重要的關稅議題沒有談，美國不開放市場，「我參加這幹嘛？」美國不是要進入其他國家的市場，是希望大家不要賣東西給中國大陸，「那我參加這個東西，不能做某種生意，對我來講有什麼好處？」

郭正亮指出，一個政府快要期中選舉了，才提出亞洲經濟架構，表示他沒有想法，「這是硬掰的」。年底的選舉都快輸了，「搞這誰會理你？不要期待太高」，印度也沒什麼好圍堵中國大陸的，他沒有高科技產品，而東南亞國家沒什麼興趣。郭正亮分析，有有安全性質，要以外交做前提，「我對這東西非常不樂觀 看看就好」。

此外，戴琪日前出席參議院財務委員會聽證會時，被問及是否將邀請台灣加入印太經濟架構，她對此表示，台灣是美國的重要合作夥伴，但美國目前正與有意願加入該架構的國家，進行一般性交涉，尚未決定成員資格問題。