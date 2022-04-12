年底台北市長選舉趨近，民調陸續出爐，《美麗島電子報》董事長吳子嘉近日指出，他在一份不公開民調中看到，台北市副市長黃珊珊與藍委蔣萬安的差距已在伯仲之間。媒體人韋安直言，蔣萬安與黃珊珊之間支持度，在10個月內差距縮小了10個百分點，若照此趨勢延續下去，蔣萬安將「腹背受敵」。他建議，蔣萬安第一步要做的，就是要「放得開一點」，能言敢言。

韋安12日於臉書發文指出，蔣萬安2022台北市長選情，由剛開始的一枝獨秀，遙遙領先，到目前陷入某種僵局，其實不需要吳子嘉的預警，這的確已成為一種普遍的公眾認知。而「不看好（或看壞）蔣萬安選情」，一旦形成普遍的「認知戰」，那麼他的後勢，將更加艱難。

根據一月中，「TVBS」發布的民調，若蔣萬安對上陳時中、黃珊珊時，蔣的支持度為40%，領先陳的29%及黃的19%。這與去年3月TVBS的調查相比，蔣萬安支持度略減3個百分點，陳時中支持度下滑6個百分點，兩人差距擴大至11個百分點。但黃珊珊支持度則由12%持續上升至19%，逐漸形成「三強鼎立」格局。

韋安指出，值得尤為關注的一點，蔣萬安與黃珊珊之間，10個月內，一減一增，差距縮小了10個百分點。如果照這個趨勢延續下去，兩人到年底選舉時，蔣的領先優勢將更為弱化。這使蔣萬安陷於，與綠白對手競爭者的第一種「腹背受敵」。

在目前，民眾黨白色力量支持者與泛藍民眾交集，遠大於與泛綠民眾的交集之下，黃珊珊民意支持的急起直追，雖然很難超過蔣萬安，但所形成的強勢「三腳督」，將使民進黨候選人得利，而使蔣萬安陷於困境。

蔣萬安的第二種「腹背受敵」，一方面來自泛綠陣營，喋喋不休的凌厲攻勢。另一方面則是深藍部分人士，也開始認為蔣沒有戰力和魄力，發出了不少質疑和雜音。在這雙重「腹背受敵」困境之下，蔣萬安又該如何調整與自處？

韋安提到，未來的選戰還很漫長，攻防將更加激烈。面對雙重「腹背受敵」，蔣萬安第一步要作的，就是要「放得開一點」，能言敢言。尤其在民進黨還未推出人選之前的「真空期」，多主導議題，扭轉劣勢，為自己建立層層防線。

他並指出，最近一份親綠民調，顯示黃珊珊的支持度攀升來到23%。蔣萬安對此解讀，「黃副市長她代表現在台北市政府，她的支持度如果只有23%，其實也代表有超過一半甚至是7成民眾，是期待要有新的改變。」黃珊珊反擊：「那如果這樣子如果蔣委員只有30%，有70%不認同他嗎？那另外國民黨只有百分之10幾，有80%不認同它嗎？」

兩方言論在民眾心目中，孰是孰非是一回事，但起碼蔣萬安願意表達自我，去搶佔輿論板塊。像這樣的議題，如果蔣不聲不響，就有一堆站在他對立面的人，幫他「搶答」，繼續唱衰他的選情。他不說，別人會幫他說，反而淪於被動。

「抗中保台」目前是綠營，除了「反核」和「台獨」之外的，第三大（張）「神主牌」。蔣萬安的提議，就是要凸顯：蔣介石是台灣「抗共保台」第一人，是民進黨「抗中保台」的先行者；蔣經國則是台灣政界，建設台灣、發展台灣的奠基人。這兩個觀點和觀念，深入探討下去，是很難被推翻改變的。蔣萬安不會失分。

蔣萬安的主張，其實是在與民進黨，就中華民國在台灣的歷史，兩蔣的歷史功過，進行一場「直球對決」。呈現出兩蔣在台灣二戰之後，真正的「時代價值」。這種「時代價值」就是，從哲學史觀來看，蔣介石解決了中華民國台灣的存在問題；蔣經國則奠定了中華民國在台灣的發展基礎。論兩人的功過，永遠無法迴避掉這兩個事實。