高雄市政府社會局運用阿蓮區百年校園－中路國小規畫阿蓮首家公托機構，將自今年5月起提供優質托育服務及育兒空間。社會局長謝琍琍12日出席開幕活動時表示，市府積極提升兒童照顧、發展環境，希望民眾可以放心生育。

阿蓮社區公共托育家園委託崑山科技大學辦理，阿蓮中路國小有附設幼兒園，加入公共托育家園後，可讓當地幼兒自出生2個月至12歲，都可在安全舒適的校園環境中接受一條龍式的完整照顧與教育。

另外，阿蓮區公所正在中路國小南側停車場規畫新建多功能活動中心，完成後將提供辦理弱勢家庭兒少社區照顧據點及社區活動，讓中路國小成為阿蓮區兒童照顧、成長發展與學習的資源中心，並活化校園空間。

謝琍琍表示，給兒童一個安心成長的環境，是市長上任來最關心且持續督導團隊努力的重要目標，包括公共化教保服務達4成目標、首創公辦24小時定點計時托育等。市府團隊將持續規畫友善育兒之公共托育空間，積極籌設布建24處公共托育機構，目標在今年底達到53處公托。

阿蓮高雄市社會局公托生育