彰化縣今天新增2名確診案例，下午防疫說明記者會上，又證實另有南彰化某地區醫院醫護人員染疫，全院醫護與工作人員採檢結果今天就會出爐，疫調釐清中。（吳建輝攝）

新冠肺炎本土疫情拉警報，本土確診案例持續創新高，彰化縣12日新增2例，上午又傳出南彰化某家大型醫療院所也有醫護確診，彰化縣衛生局證實已接獲通報，該院下午門診全面停診，全院大清消，醫護也全面採檢中。

衛生局長葉彥伯在彰化縣政府防疫說明記者會中證實，確實有南彰化某醫院出現醫護人員確診，上午接獲通知後，該院下午門診已全面停止，且全院的醫護人員、工作人員等，都全面採檢中。

目前傳出有醫護感染的為二林基督教醫院，但未獲官方證實，該院僅說大清消是因為有確診者足跡，其他則低調不願多談，目前下午和晚間急診室、附設洗腎中心仍維持運作。

葉彥伯表示，有醫護確診的南彰化地區醫院，考量該區民眾仍有急診與洗腎的醫療需求，並未暫停，僅先停止門診，由於醫院屬於高風險管控場所，將要求採取最高規格的感染管控與清消措施，每天進行，並等待初步採檢結果出爐，再進一步分析與做後續相關處理。

葉彥伯說，初步評估該院確診醫護人員，應該是自外部帶入的感染源，而非院內感染，因此主要侷限在確診者活動的部分診間，故將下午門診部分先停診，並全面清查跨院區的醫師調度、交通車班次等，預計今天就可完成全院所有人員的採檢。