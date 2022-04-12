為避免規模破兆元的免保證商業本票（免保票）成為打炒房漏洞，金管會祭新規。金管會銀行局副局長童政彰12日宣布修正免保票自律規範，訂定發行人的發行免保證商業本票餘額，不得超過該發行人淨值的3倍，逾限者給予3年內降至3倍的緩衝期。

童政彰指出，近五年來票券市場免保證商業本票發行餘額成長快速，從2017年底1兆407億元一路成長到2022年3月底的1兆5,599億元，少部分發行人的「發行免保票發行餘額」占「淨值」倍數甚至達十倍，有偏離健全財務結構之虞。

童政彰進一步分析，發行免保票的若是國營企業，像中油、台電等，因為本身淨值較高，所以不會有比重過高的問題，但現在免保票市場占比超過25％的融資租賃業，免保票發行餘額占淨值倍數都偏高，大部份已超過三倍，甚至之前最高有到十倍者，因此此次新增限制發行人發免保票的餘額，不得超過該發行人淨值的3倍，逾限者給予3年內降至3倍的緩衝期。該修正後自律規範業經金管會備查，票券公會已於近日內轉知各票券商遵循辦理。

童政彰表示，金管會於2021年12月29日函請票券公會研議規範票券商承銷免保證商業本票時，應檢視發行人的免保票發行餘額占淨值倍數，並考量發行人所需調整期間，採逐步調降之方式進行調整。經票券公會衡酌維護票券市場免保證商業本票的品質，及避免對企業短期資金籌措產生過大衝擊，訂定三倍的上限。

童政彰表示，金管會已請票券公會加強向會員機構宣導本次修正內容，8家專營票券商、兼營票券商共43家都要符合此規範。且各票券商應將本次修正重點納入內部作業規範及落實執行，以共同維護票券市場信用工具的品質。

童政彰表示，票券商在辦理免保證商業本票業務時，要確實依票券金融管理法規定，對發行商業本票的公司詳實辦理徵信調查，查證其發行計畫及償還財源，並覈實評估資金需求合理性。金管會亦將持續關注票券商辦理承銷免保證商業本票之作業及市場運作情形。