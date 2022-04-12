資安頻出包被罰 國泰世華銀回應了 19:082022/04/12 工商 彭禎伶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （遭金管會開罰，國泰世華銀行表示將虛心檢討。圖／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因為是全台設置自動櫃員機（ATM）第二大銀行，國泰世華銀行系統更新頻出包，12日遭金管會重罰，並暫停增設ATM，國泰世華銀12日傍晚立即回應，即針對金管會所公布的裁罰案件，國泰世華銀行將虛心檢討，並依金管會指示進行改善計畫。未來進行重要系統升級作業時將更加謹慎，並持續以保障客戶權益為優先考量，建構符合客戶需求且安心的金融服務環境。 名軒開發首推地上權住宅 聯手日商打造抗震宅 不怕天災成孤島 台電屏東防災型微電網啟用 #安心 #全台 #頻出包 #國泰世華銀 #ATM 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 摩斯漢堡愛地球 攜手雪霸家公園去除外來種植物 11:532022/04/11 生活 台中都更危老案申請件數緊追雙北 尤以西屯區最多 22:072022/04/11 生活 新南向王寶釧 苦等15年國泰世華銀「搬」進胡志明市 16:372022/04/12 財經 國泰世華ATM多次無預警大當機 金管會開罰200萬 16:452022/04/12 財經 大魯閣斥上億打造新竹蔦屋書店 試營運開到凌晨 19:252022/04/12 財經 高雄首宗雙捷運聯開案 招商 19:372022/04/12 財經 乾杯3月、Q1營收 雙創歷史新高 17:522022/04/11 財經 《金融股》國泰世銀越南吸金 獲利貢獻居海外之冠 13:182022/04/12 財經 空軍清晨「轟醒」全台 北市罕見戰機繞飛 原因曝光 07:542022/04/12 政治 迎母親節商機 85度C預購母親節蛋糕85折開跑 19:372022/04/12 財經 系統頻出包 國泰世華銀遭重罰增資停設ATM 19:102022/04/12 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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