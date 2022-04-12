因為是全台設置自動櫃員機（ATM）第二大銀行，國泰世華銀行系統更新頻出包，12日遭金管會重罰，並暫停增設ATM，國泰世華銀12日傍晚立即回應，即針對金管會所公布的裁罰案件，國泰世華銀行將虛心檢討，並依金管會指示進行改善計畫。未來進行重要系統升級作業時將更加謹慎，並持續以保障客戶權益為優先考量，建構符合客戶需求且安心的金融服務環境。