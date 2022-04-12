據央視新聞報導，今天（4月12日）蘇州市召開新冠肺炎疫情防控新聞發布會。自4月6日蘇州昆山全域實施7天靜默管理措施後，4月12日24時起，昆山將由全域靜默調整為分區分類差異化靜態管理。根據風險程度和陽性感染者的分布情況，昆山全域畫分為封控區、管控區、靜態管理區和無疫區域。

對已畫定的封控區實施「區域封閉、足不出戶、服務上門」的防控措施；管控區實施「人不出區、嚴禁聚集、錯時取物」的防控措施。

近期陽性感染者高發的昆山高新區，昆山開發區、花橋經濟開發區全域範圍，以及昆山高新區和陸家鎮的部分區域，畫為靜態管理區，繼續實施靜默管理，時間為4月12日24時至19日24時，實施「非必要不流動、只進不出」的防控措施。

除此以外，昆山以「連續7天以上未發現陽性感染者」作為一個重要標準，在全市創建「無疫鄉鎮」，在靜態管理區以外的區域創建「無疫小區」、「無疫村」，這些疫情穩定的區域，居民可以有序恢復生活秩序，但是不能夠跨區域流動。