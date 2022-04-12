統一超（2912）集團持續展店，參與新北市政府的「新北市土城區明德段商業用地招商案」，旗下包括7-ELEVEN、康是美、星巴克等品牌將進駐複合商場，預計投資額7.5億元。

新北市府今天舉辦「新北市土城區明德段商業用地招商案」投資啟動典禮，新北市副市長謝政達、統一超董事長特助陳瑞堂，以及財政部國產署長曾國基都親自參加。

該計畫位在土城重劃區內，為一塊占地0.18公頃的國產署土地，規劃打造地下3層、地上7層商場及辦公室，並引入統一集團7-ELEVEN、康是美、星巴克等知名品牌進駐，估計2025年底完工，可創造200個就業機會。

統一超主要是看準該土地周邊鄰近土城長庚醫院、板南線，未來發展潛力足，決定參與投資。

謝政達今天表示，新北市府持續透過產業政策「國際投資鏈結」、「創造產業空間」、「產業加值輔導」、「深化平台效益」以及「庶民經濟躍升」等五大面向翻轉新北。更以發展六大區域為核心，創造更多產業空間，例如該基地位於土城暫緩發展區，經過軍事用地解禁，透過市地重劃整體開發，將提供區域內更完善的公共設施。

該區域具有交通便捷的優勢，除了擁板南線、萬大線雙捷運，且鄰近國道3號、台65線兩大快速道路系統，還有明年預計動工的國3北土城交流道；鄰近土城醫院，提升優良住宅環境及醫療資源，滿足民眾生活機能需求；再加上周邊科技產業蓬勃發展、吸引人口移居就業，儼然形成在地生活圈，共同打造宜居城市。