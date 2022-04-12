國際間強力呼籲氣候危機嚴重上升，政策制定者、監管機構和投資者持續向產業界、企業公司施加壓力，全球早期投資市場調研機構CBINSIGHT認為，反過來看，能開發減少排放、降低資源耗損解決方案的新創事業，即氣候科技（ClimateTech）新創，2021年迄今受到市場重視，吸引投入的資金創下歷史新高。ADB Ventures參與Nuventura的第二輪種子募資，就是其中一例。

ADB Ventures是亞洲開發銀行（Asian Development Bank）旗下的創投機構，投資標的的選擇以新創事業種子期和早期階段；Nuventura總部位於柏林，創業立基點在全球經濟增長和氣候行動持續加速的情況下，協助業界減少高強度溫室氣體六氟化硫(SF6)的使用，相當於大約1億輛汽車每年產生的二氧化碳排放量。

Nuventura研發的新創技術：中壓(MV)氣體絕緣開關(GIS)，採用乾燥的空氣代替六氟化硫，且持有這項專利技術。該公司並不是製造商，而是將關鍵組件出售給製造商，使得現有開關設備製造商能夠利用無六氟化硫的GIS技術，擴大他們自己的產品組合。ADB創投表示，這種高度可擴展的商業模式確保了Nuventura的客戶能夠使用最先進的GIS技術，同時節省開發自己的新GIS技術產生的高昂的研發成本。

ADB創投資深投資專家Qiyong Cao表示，Nuventura開發了一種顛覆行業的解決方案，對電網運營商和氣候都有明顯的裨益，相信該公司的專有技術、獨特的許可模式，將使其在不斷增長的260億美元的市場中，處於非常具有競爭力的地位，同時引領行業向環境永續更高的電網基礎設施過渡。Nuventura與ADB合作，有助於Nuventura朝著產品工業化和向亞洲市場擴張邁出重要的一步。

ADB Ventures對Nuventura的注資，加入了既有投資人的群組，包括Cycle Group、Future Energy Ventures、Doen Participaties、IBB Ventures和幾個知名投資者。