在4月9日6架運-20大型運輸機抵達塞爾維亞以後不久，美媒又發現，這次中國對歐洲進行的戰略運輸任務還有續篇，另一批6架運-20運輸機再次飛抵塞爾維亞首都貝爾格萊德的一座空軍基地。換言之，這次可能是運送紅旗-22防空導彈系統的戰略運輸任務已總共有12架次運-20運輸機參與，甚至還有未經證實的消息稱，在飛航網站上已發現第3批同樣是6架運-20前往塞爾維亞，但尚未確認。為此美媒直呼：「這是中國人舉行的武力展示行動！」

《觀察者網》指出，中共12架次運-20運輸機分2批先後抵達塞爾維亞，《美聯社》認為，這是解放軍在「歐洲進行的武力展示」，對外宣示中國日益增長的全球影響力。

🇨🇳☭📸 — Photos published by Local observers from April 10, 2022 identified the Chinese PLA Air Force Cargo planes as 'Y 20 20045-20047-20042' pic.twitter.com/b87v4QA16A — Tintov Deveranov (@Pinxaor) April 11, 2022

美媒認為，中國武器「將會加劇塞爾維亞和科索沃的緊張局勢」，西方國家甚至為此擔心，烏克蘭衝突期間，巴爾幹地區的武器運輸可能會威脅到該地區「脆弱的和平」。

運-20飛行路線經過土耳其與保加利亞領空，抵達塞爾維亞首都貝爾格萊德。（圖／網路）

報導說，航空動態查詢網站FlightRadar24的信息顯示，中共第2批6架運-20在10日穿越土耳其領空，抵達塞爾維亞首都貝爾格萊德郊區的巴塔尼察空軍基地。而以12架次運-20先後奔赴海外執行任務，是運-20有史以來赴海外執行任務的飛機數量最多的編隊。

前一批6架運-20載運紅旗-22防空導彈系統至塞壐維亞，引起國際矚目。（圖／網路）

雖然塞爾維亞官方沒有證實導彈交付，但塞爾維亞總理武契奇10日表示，塞爾維亞軍隊將在週二或週三展示接收到的「最新的武器」。

外貿出口型號為FK-3的紅旗-22防空導彈系統，是中國自主研發的防空導彈系統，外型與俄製S-300防空導彈很相似。（圖／環球網）

報導說，第2批6架運-20的編號為20041、20042、20045、20047、20049和20142，與9日的一樣。由於第2批次的運-20航線和9日相同，也有不少土耳其居民拍攝到在博斯普魯斯海峽上空飛行的運-20。而在FlightRadar24網站上甚至還傳出有第3批運-20飛越土耳其與保加利亞的訊息，但尚未確認這批運-20是否已抵達塞爾維亞。

大陸微博上傳出第2批6 運-20運輸機由塞爾維亞返回中國的照片。（圖／微博@航空物語）

12架次運-20先後赴海外執行任務，對中國而言已經是創紀錄的了 。中共戰略機隊的大規模出動，美國媒體也有各種揣測，《美聯社》就表示，此次中國的運-20機隊飛越了至少2個北約成員國——土耳其和保加利亞——的領空上，並對塞爾維亞進行了武器交付，此舉被專家們視為中國日益增長的全球影響力的展示。