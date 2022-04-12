晶圓代工廠力積電（6770）12日召開法人說明會，第一季合併營收207.08億元，歸屬母公司稅後淨利66.22億元，同創歷史新高，每股淨利1.85元優於預期。力積電第一季平均毛利率衝上50.8％讓法人為之驚艷，總經理謝再居表示，目前產能還是爆滿，預估到第三季都不會有變化。

力積電公告第一季合併營收季增4.8％達207.08億元，較去年同期成長56.4％；平均毛利率季增2.4個百分點達50.8％，較去年同期提升17.3個百分點；營業利益季增10.3％達83.19億元，較去年同期成長逾1.9倍；歸屬母公司稅後淨利季增6.8％達66.22億元，較去年同期成長逾2.1倍，每股淨利1.85元。

力積電第一季合併營收、毛利率、營業利益、稅後淨利同步創下歷史新高，對今年營運逐季創高深具信心，其中毛利率表現可望追上晶圓代工龍頭台積電。謝再居指出，力積電現在產能還是爆滿，預估到第三季都不會有變化，因為受長約保護，加上生產效率改善與匯率有利等因素，下半年毛利率將比上半年再好幾個百分點。