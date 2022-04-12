《深網》主演榮宏、陳雪甄、温昇豪、李心恬、林暉閔等人在新加坡接受視訊訪問。（CJ ENM HK提供）

温昇豪、陳雪甄、林暉閔、李心恬等台灣演員正在新加坡拍攝一部關於網路犯罪的驚悚劇《深網》，已拍攝10多天的陳雪甄表示，她剛開拍的第2天，就被告知有親密戲的對手戲演員榮宏確診新冠肺炎，「而且我們前一天才拍了親嘴戲！」結果榮宏比她還緊張，接下來每天都問她「妳有中嗎」，她笑說：「我有打完第3劑，很強壯！」被温昇豪虧「可能親得不夠」。

陳雪甄表示，聽到消息的當下，正在吃東西的她確實飽受驚嚇覺得「哇」，接下來幾天每天都檢測快篩，「每天等結果出來的過程都很緊張，幸好每天都很OK。大家也很照顧我，準備很多維他命C、水給我喝，這兩三周都是OK的！」

陳雪甄說，因為疫情已很久沒出國，所以能出國拍戲有點興奮也有點擔心，但到了新加坡後發現，他們對於跟病毒共存已適應且做得很好，工作與生活狀態都很正常，大家都會自我提高警覺，身體不舒服就趕快做檢測，「有誰陽性了，大家也不會恐慌，就是可能一周無法工作，陽性的朋友也會乖乖待在家隔離每天檢測，變陰性就可以出來。大家都滿努力正常生活工作」。

温昇豪前兩天才到新加坡，預計拍攝1個月，他說自己過去就有到新加坡拍戲經驗，對當地算熟悉了，他說劇組工作人員每天都檢測，大家都滿謹慎，與病毒存是一定要走的未來趨勢，這次來到新加坡更看到台灣也可以往這方向思考，不要過度緊張，總之就是疫苗一定要打，現在口服藥也定了，只要該做的都做，勤洗手、戴口罩，讓生活回到常軌。他覺得新加坡滿成功的，現在邊境也開放了，來了也不用隔離，「他們聽到我們幾百例是疫情爆炸，會覺得是在爆炸什麼」。

幾位台灣演員在當地拍戲也面臨各種適應問題，陳雪甄笑說，她劇中有很多開車的戲，但新加坡是右駕，工作人員陪著她練習開車時超級緊張害怕，因為她會一直往左邊開。此外，劇組導演分別是印度人、馬來西亞人，製作人是西班牙人，工作人員有日本人，每天生活在7、8種語言的劇組，一開始還會錯亂對著印度導演講中文，對台灣演員講英語，也聽不太懂「交錯來交錯去」的語言，一星期後就習慣這種夾雜各種語言的溝通方式了。

陳雪甄說，她劇中與温昇豪、榮宏都有情慾戲，且15年前的第一部影視作品就是跟温昇豪合作，「我們昨天才真正一起工作，發現他都沒什麼變，我還是很崇拜他，他還是一樣鬆。我看著他問：你怎麼那麼鬆，告訴我！而且是15年前就這麼鬆！我們15年的友情都沒變，滿寶貴的。」温昇豪也說，很開心跟陳雪甄右異地重逢，「但她太緊繃了，拍戲本來就要有鬆的狀態，了解角色後再把狀態擺進去！這部戲的成敗將靠她囉！」