立委蔡適應今日於立法院總質詢時指出，基隆捷運橫跨3縣市，要求規畫時，應納入直達車與普通車設計。對此，行政院長蘇貞昌允諾，比照桃園機場捷運模式，推動「快慢分離」直達車。

蔡適應於第10屆第5會期施政總質詢時提及，除桃園機場捷運外，基隆捷運是全國唯一跨越三縣市、以城際運輸為主的交通系統，他認為，未來規畫時應納入直達車與普通車的設計，以增加營運。

蘇貞昌對此回應，感謝蔡適應多年來鍥而不捨尋求突破，並對「快慢分離」表達支持。交通部長王國材更公開指出，目前已請鐵道局循桃園機場捷運模式，規畫直達車自基隆出發後，僅停靠汐科、南港展覽館，即抵達南港。

此外，蔡適應提及，去年9月基隆火車站號誌異常，導致許多班次誤點，但台鐵未聯繫客運疏運，讓旅客僅能自行選擇其他交通工具，嚴重影響民眾通勤權益。他認為，列車發生嚴重延遲時，應強制啟動疏運計畫，並提案SOP納入法律規範。

最後，蔡適應也提醒，台鐵工會醞釀於勞動節集體放假不加班，交通部應事先作好各種因應，同時秉持工會勞動權益，盼勞資雙方能順利取得共識。