(20：21更新)

消息人士稱，德黑蘭向莫斯科捐贈了伊朗自製的 Bavar 373飛彈系統，它是伊朗依照俄羅斯S-300防空系統所製造的本土版本，提供給俄羅斯的動機，很可能是請俄羅斯來試用，也就是把烏克蘭戰場當成武器實驗場。

An Iranian-made Bavar 373 missile system, similar to the Russian S-300, has also been donated to Moscow by the authorities in Tehran, who also returned an S-300, according to a source who helped organise the transport. pic.twitter.com/vzs5cTKB82 — Clash Report (@clashreport) April 12, 2022

報導稱，俄羅斯還相當禮尚往來的回贈伊朗1套正S-300防空系統，以彌補伊朗防空部隊缺少的部分。可以說是「伊朗拿仿製貨換到正版貨」。

(19:00)

在烏克蘭陸戰隊服役的英國28歲青年艾登•阿斯林。(圖/TWITTER)

為烏克蘭協助作戰的英國志願者艾登•阿斯林（Aidin Aslin）表示，馬立波(Mariupol)的守軍彈盡援絕，他的部隊正在向俄羅斯軍隊投降。

阿斯林來自特倫特河畔紐華克(Newark-on-Trent)，自2018年搬到烏克蘭後，已成為烏克蘭軍隊的一名海軍陸戰隊員。在過去的幾星期，阿斯林的部隊一直在被圍困的馬立波，持續遭到俄羅斯的猛烈轟炸。

最近，他打通衛星電話給他的母親訣別，他在電話中說部隊沒有食物、彈藥和補給品，他們別無選擇，只能投降。

British #Ukraine Marine Aiden Aslin (AKA Cossack Gundî / Johnny) has had to surrender with his unit to Russian forces in Mariupol. They fought like hell for 48 days and have now run out of food and ammunition due to #Russia’s siege and destruction of the city. pic.twitter.com/RPYbXimRSi — Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) April 12, 2022

他的母親說：「他打電話給我，說他們己經沒有武器了。我愛我的兒子。他是我的英雄。他們打了一場地獄般的戰鬥。」