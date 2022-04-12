(20：21更新)
消息人士稱，德黑蘭向莫斯科捐贈了伊朗自製的 Bavar 373飛彈系統，它是伊朗依照俄羅斯S-300防空系統所製造的本土版本，提供給俄羅斯的動機，很可能是請俄羅斯來試用，也就是把烏克蘭戰場當成武器實驗場。
報導稱，俄羅斯還相當禮尚往來的回贈伊朗1套正S-300防空系統，以彌補伊朗防空部隊缺少的部分。可以說是「伊朗拿仿製貨換到正版貨」。
(19:00)
為烏克蘭協助作戰的英國志願者艾登•阿斯林（Aidin Aslin）表示，馬立波(Mariupol)的守軍彈盡援絕，他的部隊正在向俄羅斯軍隊投降。
阿斯林來自特倫特河畔紐華克(Newark-on-Trent)，自2018年搬到烏克蘭後，已成為烏克蘭軍隊的一名海軍陸戰隊員。在過去的幾星期，阿斯林的部隊一直在被圍困的馬立波，持續遭到俄羅斯的猛烈轟炸。
最近，他打通衛星電話給他的母親訣別，他在電話中說部隊沒有食物、彈藥和補給品，他們別無選擇，只能投降。
他的母親說：「他打電話給我，說他們己經沒有武器了。我愛我的兒子。他是我的英雄。他們打了一場地獄般的戰鬥。」
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