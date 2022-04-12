姚以緹在《夜叉：浴血諜戰》中有與朴海秀中文交談的橋段。（截自Netflix）

姚以緹（中）在片中飾演滿身紋身幫派老大「伊萊雯」。（青春期影視娛樂提供）

韓國諜報動作片《夜叉：浴血諜戰》因曾到台北萬華華江整建住宅、台北街頭、高雄六合夜市及台中樂成宮等地取景備受台灣網友關注，果然上線24小時立刻空降Netflix本日台灣電影排行榜冠軍並持續維持好成績，更驚喜發現曾以《江湖無難事》入圍金馬女配角、勇奪北影女配的台灣女演員姚以緹也有參與演出，飾演的地方幫派老大「伊萊雯」，不只有著滿身紋身、滿嘴牙垢超搶眼外型，還有不少與朴海秀以中文交談的橋段。

姚以緹受訪時表示，這次的角色造型的確跟以往的演出有很大不同，身上的大面積刺青是由韓國造型團隊特別帶來的大量紋身貼紙，再加以彩繪所打造出來，還爆笑透露一開始不知道這種造型需要專業卸妝產品才卸得掉，回到家後怎麼搓洗都去不掉，最後只好靠膠布沾黏撕除，雖然有效但也很傷皮膚。此外，這次的角色原型其實是個暴牙老大，姚以緹還曾主動提出想要戴著大金牙牙套的想法，但導演羅賢見到本人這麼漂亮不忍她被太過醜化，因此改由造型團隊特別費心變出牙垢來帶出「伊萊雯」的生活背景。

而該角色其實一開始是沒有名字的，是因為姚以緹的專業演出，讓導演決定要讓這角色有個名字，就取名為和姚的英文名字Eleven一樣叫「伊萊雯」。姚以緹也分享了演出該片其實是導演羅賢，一開始就先接到企劃書的她，看到導演就是曾負責撰寫描述雅典奧運南韓女子手球銀牌真人真事電影《發球線上》劇本的編劇，讓同樣曾是手球選手的自己非常想與導演合作看看，沒想到等到她的戲份都拍完時，羅賢導演更貼心送上了自己用中文親筆簽名並署名的《發球線上》DVD給姚以緹，這段軼事也呼應了朴海秀曾在記者會上表示印象最深刻的就是在台灣拍戲的最後一天，導演用中文寫信給台灣工作人員表達感謝的暖心一事。

在片中與朴海秀都是以中文對話的姚以緹，在拍攝空檔也會教對方說中文台詞，印象最深刻的一句就是「你們會後悔的」，因為這句話的發音對韓國人來說很有難度，所以一直陪著朴海秀練習。她也不忘分享朴海秀私下暖舉，因為該片是在冬天拍攝，一場與薛景求在雨中打鬥的戲，讓朴海秀全身濕透，但朴看到她因為角色需要穿得很少，就立刻把自己正在使用的熱水袋給她，讓姚以緹相當感動。而沒有對到戲的薛景求，也在她主動打招呼致意時，很親切地用中文問候，跟上戲時投入「夜叉」角色所展現的氣勢截然不同。

除此之外，為了該片甚至到韓國拍戲的姚以緹還分享在自己的戲份全拍完時，導演很禮遇地安排自己和日本演員池內博之以及韓國工作人員一起吃飯，她對池內秀了自己會的日文，對方也都親切回答應對，儘管是特別演出卻也因此結識日韓重量級演員，對姚以緹來說收穫相當豐富。