星座運勢網站「小波講星座」分析，天蠍座、水瓶座、白羊座面對喜愛的事物充滿熱情，會窮盡心力去征服、爭取，不到手就不罷手，面對背叛自己、或想要陷害自己的人，則是會顯露出陰狠的一面，毀掉對方也在所不惜，是惹不得的狠角色。

▍1.天蠍座

天蠍座實力堅強，而且很好勝，他們的人生就是不斷地征服，遇到在乎的人、想要的事物，就會極盡所能的努力，拚命也要得到，他們佔有慾很強，到手後就會緊緊抓住，不給其他人奪取的機會。天蠍座同時具有很強的報復心，如果背叛他們，或是刻意與他們唱反調，他們會記恨在心裡，找到機會就會狠狠回擊，甚至不惜毀滅對方，手段非常陰狠，因此絕對不要輕易招惹他們。

▍2.水瓶座

水瓶座可以很善良，但是發狠的時候也非常可怕，完全是個亦正亦邪的角色，他們也很熱中於征服，不甘屈就現況，總會不斷探索未知的事物，吸收新知可以給他們很大的滿足感，他們勇於追求喜愛的人事物，會花許多時間和心力去征服想要的一切。水瓶座頭腦聰明，所以面對想要陷害自己的人，會展現極大的毀滅性，甚至會費盡心思讓對方再也不會出現在自己面前，許多人以為自己是鬥心機的高手，偏偏遇到水瓶座也只能甘拜下風。

▍3.白羊座

白羊座很喜歡挑戰，尤其是那種「不可能的任務」，更能激起他們的征服慾，他們充滿熱情和活力，一旦投入就會廢寢忘食，失敗也會立刻振作，絕不輕易放棄，非要到手才肯罷休。白羊座平常看起來很單純，其實當他們認真起來，魄力將會非常驚人，如果有人想算計他們，甚至踩到他們的底線，將會讓白羊座徹底爆發，到時他們可能會抓到機會就修理對方，直到自己氣消為止，完全是不好惹的狠角色。