致力研發與製造半導體及顯示器特用化學材料的新應材公司，投資約10億元的路科高雄廠第一期工程，12日落成啟用，新廠產能量產之後，將可強化南科半導體供應鏈，促進國內半導體產業蓬勃發展。

新應材公司12日舉辦高雄廠落成啟用典禮，由新應材董事長詹文雄主持，高雄副市長羅達生、工業局副局長陳佩利、科技部南科管理局副局長鄭秀絨及協力廠商應邀出席，見證新應材公司邁入新紀元。

新應材董事長暨執行長詹文雄表示，新應材身為台灣在地的化學材料廠，以超過18年自主研發及生產電子特用化學材料的經驗，近年每年投注超過10％營業額作為研發經費，建立三分之一人數的堅強研發團隊，並專注於「特殊原料合成、純化，創新配方材料」等研究發展方向，期許突破以仰賴國外材料供應商為主的半導體產業現況，為國內半導體指標性客戶量身開發客製化關鍵材料，進而深化台灣半導體產業於全球市場的競爭力。

詹文雄指出，身為高雄子弟，返鄉投資、為故鄉貢獻心力，是自己與幾位重要股東多年的心願，未來，將持續率領新應材團隊，以「成就所託、使命必成」的企業精神，跟隨著世界級客戶的腳步，深耕台灣，為台灣半導體材料自主貢獻心力。

董事總經理郭光埌指出，電子特用化學材料是半導體先進製程中重要的關鍵，屬於技術門檻非常高的專業領域。新應材目前已由微影成像(Photolithography)曝光材料技術，衍生發展出周邊材料領域，例如:Cleaner及Developer等新產品。

他說，新應材以自主創新設計、快速產品開發、深耕台灣製造，以及即時的客製化服務的核心宗旨，成為台灣少數能提供半導體前段先進製程，與後段先進封裝等關鍵化學品的材料供應商。

新應材高雄廠第一期生產基地，投資金額約10億元，現已進入試車階段，預計今年下半年將量產半導體先進製程微影應用的化學材料。

南科管理局副局長鄭秀絨致詞時表示，由於半導體先進製程的快速發展，半導體上游材料及相關設備、零組件等供應鏈，已紛紛落腳南科。因此，也加速南臺灣半導體S廊道產業聚落成型。

她說，為了提供廠商足夠的土地資源，南科除既有的臺南園區及高雄園區外，新設立的橋頭園區也在今年對外招商，未來，還有臺南園區三期及嘉義與屏東園區，可供企業加碼投資設廠，南科管理局也會提供企業全方位投資服務，以加速企業落實投資，促進產業持續升級與發展。

鄭秀絨指出，南臺灣儼然已成為半導體先進製程所在地，北接南科臺南園區、沙崙綠能科學城，南接高雄園區、橋頭園區至楠梓科技產業園區，已形成一條南臺灣科技廊道，未來再結合嘉義和屏東園區，將使南臺灣科技產業佈局更加完備，擴展臺灣在高科技及半導體戰略產業的競爭力。