國內新冠肺炎今日新增551例本土確診，衛福部長陳時中也透露4月底單日確診數估計會破千例，前台大醫院感染科醫師林氏璧認為，確診數逐日緩升代表疫調壓制住病毒擴散速度，但台灣若是像日韓爆發社區大流行，單日最高確診數可達到8萬人。

林氏璧在臉書發文表示，以PCR陽性率來說，這兩天應該都在1%左右，疫情的確有上升趨勢，不過往好處看，單日確診數緩增顯示疫調匡列仍有壓制性，「這也是我們想要的，不要到指數型上升，讓他緩升希望能控制在一定程度出現指數型上升」。

至於單日確診最高會有多少人？林氏璧指出，台灣每日採檢量能近20萬，如果台灣爆發大流行指數型上升，客氣估計陽性率激增10~20%，一天台灣確診數就會有2~4萬。

若參考日韓社區大流行的檢測陽性率40%估算，台灣單日確診則可達8萬人，「這是天花板，應該很難比這個高」。不過林氏璧也強調，不太容易看到2~8萬的確診數，因為確診數在數千近萬的時候，政府或是人民可能會有點受不了，進一步加強防疫措施。

林氏璧解讀，目前台灣防疫重點是壓平確診曲線，把到頂峰的時間往後延長，但延的越長，其實下來就會越久，「這是長期抗戰，會拖的滿久的」，只要社區有一定人口是沒得過感染的，這個病就會繼續傳播，只有把確診壓在一定程度，不讓醫療崩潰，才可以過著接近正常生活的日子。