民眾黨主席柯文哲因不滿中評會建議撤銷苗栗縣議員提名，被爆料在內部會議中飆罵立委賴香伶辦公室主任林恕暉惹議，而事後柯文哲也在臉書PO文道歉，並致電賴香伶。根據一份最新民調顯示，有7成網友認為柯沒有真心反省；更有高達9成網友認為柯未來會繼續失言。

網路媒體《NOWnews》以「柯文哲辱罵黨內人士是狗，引發爭議，您怎麼看？」為題，進行網路投票，投票時間為4月11日至13日，並詢問網友「柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？」截至12日晚間7點，參與投票的網友當中，認為柯P沒有檢討，只是做做樣子而已，所以才會不斷失言的有71.92%；認為柯P有檢討，且勇於承認錯誤、深刻反省的則有24.62%；另外有3.64%網友沒表示明確意見。

該民調也詢問網友，是否認為柯文哲以後還會繼續失言，有90%網友認為一定會，4.23%認為不會，另外有5.77%網友沒表示明確意見。對於此事是否會影響到民眾黨黨內的團結，認為「一定會，已造成嫌隙」的網友有65.77%，認為「不會，道歉後就沒事了」的網友則有21.54%，另外有12.69%網友沒表示明確意見。

至於此事會不會影響柯文哲的2024總統，有58.46%網友認為「一定會，大大扣分」，31.15%網友認為「不會，一點影響都沒有」，另外有10.38%網友沒表示明確意見。