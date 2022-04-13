你的臉上有酒窩嗎？有些人的臉上只有一邊有酒窩，有的人則是兩邊都有，大部分情況下，酒窩往往笑起來才會凸顯出來，會給人一種親切、可愛的感覺。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，臉上有酒窩的人長輩緣較佳，桃花也很好，但是比較有個性，晚年運勢比較不順遂，因此要在年輕時多努力，才能避免面對淒涼的老年生活。

▍1.易得長輩疼愛

臉上有酒窩的人，笑容往往特別可愛，能得到長輩的疼愛，因此，在前輩們的關愛之下，有酒窩的人大多數會度過一個快樂的人生起點，早年運勢比較順遂，少遇坎坷。

▍2.異性緣好，桃花氾濫

臉上的酒窩，往往被當作魅力的象徵，有酒窩的人容易受到異性的青睞，但同時伴隨的則是爛桃花氾濫，很可能情路比較波折坎坷，擇偶時需要格外謹慎小心。

▍3.脾氣大，有個性

有酒窩的人往往比較有個性，不願隨波逐流，更不願意充當低頭服從的角色，在人際關係上，有時候會出現諸多問題。如果酒窩在法令紋之外，比較容易與外人爭執；若酒窩在法令紋之內，則代表容易與家裡人爭吵。

▍4.晚年運較差

臉上的酒窩是面部皮膚與面部表情肌牽動而形成的，從面相上來看，臉部不宜有塌陷，以飽滿光澤為佳，而酒窩在某種程度上代表一種塌陷，而且下庭是代表人晚年運的部位，所以有酒窩的人，一般晚年運比較不好，俗事纏身，操心勞累，運程起伏比較大。建議平時多行善積德，修身養性，晚年時光才可安然度過。

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