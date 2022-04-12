今年3月華航所引進的新貨機又悄悄地恢復過去未加台灣意象的塗裝，行政院長蘇貞昌也坦承之前的塗裝讓華航飛不出去，引發各界關注。中廣董事長趙少康直言，民進黨操弄意識形態治國的101招已經騙不了腦袋清楚的人民了，「請蔡英文高抬貴手，別再惡整這些國營或半國營企業，回歸企業經營正軌，替全體國人創造最大利益。」

趙少康今天(12日)在臉書上表示，華航貨機改塗裝終究被國際現實打臉，蘇貞昌承認改了塗裝的貨機根本飛不出去，交通部長王國材只好鬆口，所謂的「台灣意象」塗裝會再做修改。這就奇怪了，改了塗裝的飛機會被國際排擠打壓，早就在預料之中，蔡政府就是要不顧國際現實硬幹，花了錢最後一場空，撞倒南牆才知回頭，不只浪費民脂民膏，可能還被國際笑話。

趙少康指出，民進黨長期依靠意識形態治國，事事操作「抗中保台」，對國內選舉的確有效，但拿不出像樣的兩岸政策，進不了國際經貿組織，台灣人萊豬吃了、核食放了、武器買了，但就是遲遲進不去CPTPP，也換不到美國出兵協防台灣的保證，路透社還報導，美國將啟動的「印太經濟架構」，怕東協國家疑慮，目前不考慮讓台灣參與，台灣把籌碼都給光了，卻換不到一點好處，真是「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」。

趙少康直言，民進黨操弄意識形態治國的101招已經騙不了腦袋清楚的人民了，民眾更關心的是實質效益，馬英九執政時期，台灣能以觀察員身份出席WHA(世界衛生大會)、能參加ICAO(國際民航組織)會議，反觀現在的蔡政府，只能吃重要國際組織或會議的閉門羹。

趙少康認為，華航官股雖然占多數，但身為一家民營企業，必須向民股在內的所有股東負責，好不容易高價買了三架新貨機，卻因為機身塗裝，以後被限制只能飛美國，勢必影響飛機調度空間與營運，蔡政府不斷操弄意識形態，弄得勞民傷財，由華航全體股東蒙受損失。最後，趙少康更說，「請蔡英文高抬貴手，別再惡整這些國營或半國營企業，回歸企業經營正軌，替全體國人創造最大利益。」