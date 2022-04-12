國民黨立委廖國棟居家隔離期間陰轉陽確診，妻子、桃園市議員陳姿伶12日未赴議會，她說因近期立院和議會都在開議，夫妻最近一次是在清明節碰面，目前在等台北市衛生局通知疫調，結果通知前也會盡量不外出。

國民黨籍立委廖國棟的2名國會助理染疫，原列居家隔離的廖國棟也陰轉陽確診，因廖超過65歲且有其他疾病，需要醫學中心的照顧，從台東轉進台大病房治療。

桃園市衛生局指出，初步了解廖國棟和陳姿伶清明節4月5日曾碰面，若廖當時檢測仍是陰性，陳不必居隔，因廖的疫調是台北市衛生局負責，將視北市疫調結果而定，桃園市衛生局會全力配合。

陳姿玲則說，因近日立法院、桃園市議會都在開議，夫妻分別住在台北、桃園，最近一次碰面是在清明節，將等候衛生單位疫調通知，期間儘量不外出，也會做好個人防護。

桃園市議長邱奕勝指出，目前是桃園市議會第2屆第7次定期會，各局處工作報告，陳姿伶原有登記發言，但議會獲悉立委廖國棟確診後，建議陳姿伶改書面質詢，暫時不要到議會，她也欣然接受。