台股12日跳水失守萬七，大盤指數收在16,990.91點，投資人心情跟著上沖下洗。金管會證期局主秘黃厚銘表示，台股相較其他亞股抗跌、上市櫃營收獲利佳、高殖利率、本益比低、台灣經濟成長好、日均量高等指標來看，台股基本面強勁，且日均量超過3,000億元，流動性佳，長期來看還是會回到基面面。

黃厚銘表示，2022年以來至4月11日，台股跌幅達6.42％，相較日本跌6.84％、香港跌9.36％、韓國跌9.56％、上海跌12.99％、深圳跌22.46％，台股在亞股中跌最少。

雖然台股近期波動較大，但投資要回歸基本面。黃厚銘表示，我國上市櫃公司營收很好，2021年營收累計達39兆9,000億元，與2020年同期比成長16.56％、稅前淨利5兆2248億元與2020年同期比成長72.17％，營收與獲利都創下近十年最好的成績。

黃厚銘表示，台股也具有高殖利率的特性，集中市場2021年3月底本益比只有13.45倍，但現金殖利率達3.84％，加股票股利更達3.96％，將近4％，另外，主計總處預測2021年台灣經濟成長可達4.42％。

在量能部份，今年以來至4月12日，台股日均量達3,074億元雖不及去年日均量3,914億元，但相較2020年的日均量2,000億元，更早之前的800億元，量能還是很強、流動性很好。

黃厚銘表示，股市是經濟的櫥窗，台股體質健全，上市櫃公司營收獲利表現良好，經濟成長率佳，長期來看投資還是要回到基本面。