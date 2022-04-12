現代人工作忙碌，面對繁瑣家務總是有氣無力！智慧家電無疑是許多人的救星，更聰明、全能、解放雙手的產品是眾人追求的標竿，一台能自動掃地、拖地、洗烘拖布、自動倒垃圾，而且要價3萬元的掃地機器人有多少家庭搶著要？答案是超過4,000個。

聯強國際攜手全球市佔第一的掃地機器人品牌ECOVACS科沃斯，推出首款顛覆想像的全能掃拖洗旗艦機DEEBOT X1 OMNI，首創「5合1全能基座」，掃地、拖地、洗烘拖布、自動集塵、補水除菌，一台滿足全面的清潔功能。更是首款內建互動語音的掃地機器人，「OK Yiko！」隨喚隨到，真的只要出一張嘴便能輕鬆完成清潔工作。上架集資平台短短一個多月，便突破1.1億預購金額，再度寫下掃地機器人的輝煌成績。

創作才子韋禮安也大方分享，DEEBOT X1 OMNI是他用過最喜歡的掃地機器人，每次「出巡」都是乾淨溜溜，一整天疲憊的回到家再也不用擔心做家務，能夠真正享受自己的時光，創造理想生活狀態。

DEEBOT X1 OMNI享有聯強國際提供的安心售後服務，一通電話專人到府收送維護；若是不習慣使用智慧家電的消費者，也可預約免費到府服務，讓專業工程師解決你安裝定位、APP連線設定的大小煩惱，讓家中長輩也能輕鬆上手、徹底解放，正式擺脫打掃的噩夢。