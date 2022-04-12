溫流在新專輯《DICE》中，展現唱跳歌手的面貌。（愛貝克思提供）

韓國男團「SHINee」成員溫流繼2018年12月發行出道十年來的首張個人專輯後，時隔3年4個月，終於帶著SOLO新作回歸歌壇；雖說是久違的回歸，但溫流在首張專輯發行後便入伍服役，並無進行活動，因此這次實際上是其首次進行個人音樂活動，有別於前作的抒情風格，新專輯展現溫流唱跳歌手的面貌，令粉絲又驚又喜。專輯發行後隨即攻佔40國的iTunes專輯排行榜冠軍。

對於首次的個人音樂活動，溫流表示既緊張又期待，整張專輯是在希望大家能度過充滿希望、幸福的每一天的想法下構思，更想展現「溫流不是只會唱抒情歌曲」的多樣性，唱跳也沒問題，從專輯選曲、歌詞挑選、編曲方向皆積極參與給予意見，專輯收錄多種氛圍曲風不同的歌曲，同時感受到所要承擔的責任與龐大的壓力。對於要獨自站上舞台，溫流覺得最難的是歌唱，因為完全沒有能夠休息的空隙，又必須展現完美的演唱，所以努力地練習。

主打歌〈DICE〉擁有節奏感與清涼感，將陷入愛情的心情比喻成遊戲，講述明知是輸的遊戲仍願意為心愛之人押上一切。溫流表示初聽Demo時感受到歌曲爆發的節奏，一聽就覺得是主打。拍攝MV時SHINee成員泰民、KEY和珉豪都有到場為他加油，KEY還買禮物、珉豪送咖啡車，珉豪甚至陪伴到最後，並給了很多建議，讓初次面對許多不熟悉的溫流獲得很大力量、很感謝成員們。KEY與珉豪也在個人IG的限時動態為溫流宣傳新專輯，成員間好感情可見一斑。溫流介紹新歌編舞的重點在於像擲骰子似的手部姿勢，並鄭重聲明絕對不是雞爪的樣子，為現場帶來笑聲。

溫流第二張專輯《DICE》包含同名主打歌〈DICE〉在內共收錄6首歌曲。輕快的電音流行歌曲〈Sunshine〉、有甜蜜歌詞又富含浪漫氛圍的〈On the way〉、〈Love Phobia〉描寫對愛情抱持懷疑卻又期望永遠在一起的矛盾心情、能感受到夢幻與淒涼氛圍的〈太陽雨〉、由溫流填詞表達對粉絲依戀之情的〈In the whale〉。已在台與韓國同步數位發行。