【每日必看】宮廟問事"不如意" 宣明智兒毆藝人遭起訴@中天新聞 20220411

聯電榮譽副董宣明智的兒子宣昶有，去年找曾涉吸金案、兼職算命的藝人「砰砰阿峰」吳勇峰夫妻問事，因不滿問事結果，夥同高姓友人打傷吳妻，砸毀屋內神像等物，之後高再教唆吳姓友人、羅姓少年尾隨追打吳勇峰，並噴辣椒水。北檢11日依傷害、毀損等罪起訴宣昶有、高男、吳男3人，少年則由少年法庭處理。「砰砰阿峰」也在臉書發2千字長文還原始末，表示「富二代」不滿神明對其陽壽的回覆，其司機開始砸東西、打他老婆，並要求改口說宣「可以活到114歲」。

「砰砰阿峰」在臉書發文表示，去年朋友介紹一個朋友來找他問事，依照慣例不接觸、不知道問事的人是誰，因此當時他並不知道宣的身份。這名富二代第一個問題就要問陽壽，師父拒絕，對方仍一再懇求，最後師父終於回答，結果對方聽了後一動不動跪在原地。

「砰砰阿峰」表示，此時跟他一起來的司機就開始罵師父不準、拿東西砸師父、砸毀佛像家俱，妻子拉著司機不讓他打自己，司機改打妻子，而富二代則死抱著「砰砰阿峰」，讓司機邊打邊嗆，要他改口稱宣可以活到114歲，「砰砰阿峰」順應對方要求回答，對方才離開。

根據北檢起訴內容，宣昶有去年2月23日晚間11時，透過白姓友人介紹，與高明蒼一同到北市信義區吳勇峰住處問事，但宣因問事後結果不如其意，竟與高出手毆打吳妻陳姓女子，致陳女頭部挫傷、左背部挫傷。

高明蒼進而以花瓶砸向屋內神像，高、宣合力將屋內椅子亂砸，致屋內鋼琴、椅子、花瓶、神像毀損後，2人才離去。

去年3月16日晚間6時，高男將吳勇峰照片及辣椒水提供給友人吳元平及羅姓少年，吳元平及羅男即在吳男住處外埋伏，見未帶罩的吳男經過，2人即上前追打，並在樓梯間以辣椒水對吳男臉部狂噴，致吳男左側眼睛疼痛、右側肩部疼痛，事後吳勇峰夫婦報警提告。

據了解，吳勇峰夫婦驗傷提告時，並不清楚到底是招惹誰，直到警方提供影像供2人指認後，才得知對方竟是知名企業家宣昶有。

檢警調查時，宣昶有否認識吳勇峰，辯稱他當天沒去吳家算命問事，但是因有目擊者指認宣昶有人在現場，因此檢方不採信宣的辯詞，仍依傷害、毀損等罪起訴。