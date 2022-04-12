台南市六甲國小湖東分校胡盛荃畫作在超商展出，吸引到超商購物民眾駐足觀看。（台南市六甲國小提供／劉秀芬台南傳真）

就讀於台南六甲國小湖東分校二年級的胡盛荃，參加超商舉辦的作文比賽，提到如果自己有一間超商，要用自己的畫把超商布置得美美的，主辦單位看到胡盛荃的願望，上月4日起在六甲國小附近一間超商展示胡盛荃畫作，台南藝術大學教授林素幸到超商消費時，看到畫作大為驚豔，向校方表示要收藏小朋友畫作，鼓勵他繼續創作。

台南六甲國小湖東分校是一間只有12人小校，學校位處山區，至市區借書不易，校方為推廣閱讀，不僅老師自己開車去圖書館幫學童借書，也參加統一超商好鄰居文教基金會的閱讀勵學計畫，鼓勵小朋友多看書，去年底更鼓勵學童參加基金會作文比賽，除了一年的新生，每個人都寫了5篇參賽。

基金會發現湖東國小學童參賽踴躍，也感受到小朋友的用心與期盼，除了到六甲頒獎給作文比賽得獎的3名同學，也主動幫胡盛荃在七甲里超商辦畫展，完成他的心願。

胡盛荃的媽媽黃美慧說，小孩自2歲起就開始塗鴉，讀中班時主動說要去學畫，畫畫老師覺得胡盛荃畫風比同齡的孩子成熟很多；上小學後，胡盛荃還想轉學到有美術班的學校。聽到基金會要幫他辦畫展，胡盛荃感覺很意外，又有趣，好像自己真的成為一個小畫家。

胡盛荃的畫作自3月4日起在七甲的超商展出，吸引不少民眾注意，南藝大教授林素幸也是其中之一，她覺得其中一幅《熱情非洲》的技法非常特別，於是詢問六甲國小校長蘇淑娟能否購買收藏。黃美慧說，胡盛荃得知後，非常高興，家人也希望直接贈送給林素幸，但林素幸還是堅持送一份獎學金給胡盛荃，鼓勵他繼續創作。