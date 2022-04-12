大樓底下被滴到的水，可能不是冷氣水！香港1名男子被拍到在高樓住家打開窗戶「朝外尿尿」，噁心過程全被對面鄰居所拍下，鄰居痛罵真沒水準，影片曝光眾人嚇壞，也有人發現男子尿液斷斷續續，笑說「膀胱不太好」、「該去看泌尿科」、「怎放的還有節奏啊」。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」分享1部近日瘋傳影片，1名男子竟在高樓大廈的住家中「開窗小便」，只見影片中男子朝窗外、對著樓下尿尿，原PO在貼文說「香港愛心降雨」，事發地點疑似在香港，影片曝光讓眾多網友嚇壞，掀起討論。

香港1名男子被拍到在高樓住家打開窗戶「朝外尿尿」，噁心過程全被對面鄰居所拍下，鄰居痛罵真沒水準。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

其他網友紛紛留言「真沒水準」、「誰家冷氣漏水」、「不要再以為是冷氣水」、「家裡廁所馬桶壞了」、「樓下的接好囉」也有網友注意到該名男子小便過程，尿液呈現斷斷續續，留言笑說「膀胱不太好，一陣一陣的沒力」、「該去看泌尿科、斷斷續續加上小到快沒辦法扶著尿尿」、「腎不好」、「怎放的還有節奏啊」。

先前浙江一處老公寓的多名住戶也被樓上鄰居影響生活11年，他們最後忍無可忍，決定一起提告這名惡鄰居。原來樓上是一名90多歲的老人，從搬過來開始就有往窗外倒液體的習慣，更噁心的是他不是倒水，而是倒屎尿。