根據疾病管制署統計，今年2月國內單周急性腸胃炎就診累計達11萬人次，雖然疫情期間，因小病跑到醫院急診的人次明顯減少，但急性腸胃炎卻無明顯減緩。奇美醫學中心統計，今年2月急性腸胃炎急診就醫達572人次，3月也高達528人次。

奇美醫學中心胃腸肝膽科主治醫師陳建安說，不少民眾都有防疫觀念，每天利用酒精乾洗手消毒，然醫師觀察發現，急性腸胃炎未見減緩，他分析，恐與民眾只使用酒精乾洗手，反而疏於用肥皂「溼」洗手有關，建議民眾仍須盡量以肥皂洗手，唯有徹底洗手，才能達到預防效果。

陳建安指出，急性腸胃炎好發於每年11月至隔年3月，主要傳染途徑是糞口傳染，民眾進食、備食或如廁後，務必正確洗手，且多數急性腸胃炎是病毒感染，並沒有特效藥，治療原則以防止脫水和電解質流失。

他也提醒，酒精、乾式洗手液對於諾羅病毒及輪狀病毒效果不佳，民眾一定要記得用肥皂以自來水洗手。