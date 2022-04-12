隨著母親節的腳步接近，為搶攻母親節蛋糕商機，全台糕餅業者爭相推出主題蛋糕搶市！其中，85度C推出六款母親節主題蛋糕，包括造型別出心裁的女王皇冠、還有超吸睛的彩妝系列，強調採用頂級原物料，更使用來自比利時的嘉麗寶巧克力、暢銷歐洲的法國愛樂薇鮮奶油。即日起至5/5活動期間，在全台門市預購母親節主題款蛋糕，可享85折優惠！

不僅如此，85 Cafe APP會員購買任一母親節主題款蛋糕，還可再抽iPhone 13 Pro Max、AirPods Pro、LA MER 經典乳霜、LG空氣清淨機、Roborock掃地機器人 S5 Max等豐富贈品。85度C公關副總鐘靜如表示，預計母親節檔期可售出21萬個蛋糕、創造1億元的商機，年成長逾3％。

85度C以「時尚女王媽咪」為主題一口氣推出六款蛋糕，消費者可依照媽媽的喜好來挑選，分別是6吋女王的皇冠，85折價460元、6吋巧莓花語，85折價480元、8吋時尚天后，85折價680元、8吋玫瑰漫舞，85折價660元、8吋幸福莓滿，85折價690元、10吋皇家黑森林，85折價1,150元。

85度C表示，「女王的皇冠」浪漫夢幻的造型皇冠，象徵媽媽的優雅迷人，以香草戚風蛋糕為主體，內有三種不同口感夾層，最外層是由比利時嘉麗寶白巧克力，製成的香草白巧克力慕斯，第二層的厚奶茶奶凍，嚴選添加法國愛樂薇動物性鮮奶油，搭配黑糖珍Q香氣十足，再搭配由法國Boiron草莓果泥特製的草莓檸香卡士達餡，酸甜爽口又清甜！

至於「巧莓花語」蛋糕，由頂級比利時嘉麗寶60.1％及70.5％巧克力，完美比例調製的巧克力慕斯，搭配草莓覆盆子凍添加法國Boiron草莓果泥，外層還有精選法國愛樂薇動物性鮮奶油，每一口濃郁奶香中，還有酸甜與微苦的交織，反覆席捲舌尖上的味蕾。蛋糕上的手工巧克力玫瑰花完美綻放，象徵母親溫柔又堅強。

鐘靜如表示，近幾年民眾挑選蛋糕，強調視覺、味覺兼具，除了造型偏愛主題蛋糕，迎合網路IG網路打卡，就連食材也相當講究，85度C堅持物超所值，以平價品嚐，歐洲銷售第一的法國愛樂微鮮奶油、百年歷史的比利時嘉麗寶巧克力，和法國Boiron保虹果泥，令人大呼過癮。