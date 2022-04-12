新冠疫情邁入第三年，病毒雖逐漸變得流感化，持續居高不下的確診案例依舊造成人心惶惶，連帶地民眾對於退休準備的態度與行為也出現改變。根據施羅德2021年全球投資人大調查，在疫情發生後，有七成的退休族會更謹慎地花費退休儲蓄；至於正在做退休準備的人，在疫情發生後也有72％想要儲蓄更多退休金，其中更有85％的人已經行動。

此外，當被問到需存下多少比例的收入作為退休準備，好讓自己舒服的享受退休生活？台灣投資人認為應存下收入的16.7％，而實際存下的收入比例則是17％；更有高達9成的退休族希望可以儲蓄更多的退休金，數據高於全球的79％與亞洲的82％。

施羅德投信認為，在風險無處不在的年代，能因應各種景氣循環週期持續追求成長的投資策略格外重要。以施羅德全週期成長多重資產基金為例，融合主動式管理與被動式投資，一舉囊括各種優質成長主題股，並因應各種景氣循環週期，隨時動態調整股債配置。投資管理經驗豐富的施羅德集團，為全球退休金領導品牌，自2006年以來經歷16年全球股債市多空循環，其退休金操作策略更已獲選為英澳星港台多國退休基金的管理投資策略，表現有目共睹。

新冠疫情的發生，打亂了許多人的退休計畫，也影響了投資人對退休準備的態度與行為。根據施羅德2021年全球投資人大調查，在新冠疫情發生後，有七成的退休族會更謹慎地花費退休儲蓄，高於全球的58％與亞洲的63％；至於正在做退休準備的人，在疫情發生後也有72％想要儲蓄更多退休金，其中有85％的人已經行動。

台灣人對退休準備的焦慮，似乎也反映在這次的調查中。當被問到需存下多少比例的收入作為退休準備，好讓自己舒服的享受退休生活？台灣投資人認為應存下收入的16.7％，而實際存下的收入比例則是17％，數據不僅分別高於全球的12.8％、14.2％，也高於亞洲的13.9％、15.9％。此外，更有高達9成的退休族希望可以儲蓄更多的退休金，數據同樣高於全球的79％與亞洲的82％。

施羅德投信建議，想做退休準備又擔心景氣循環難以掌握，不妨以因應景氣循環週期且靈活管理動態配置各種股債商品的多重資產基金佈局，就無需擔心景氣榮枯。以施羅德全週期成長多重資產基金為例，其優質成長、靈活管理、退休基金的三大特色，十分適合作為退休準備。

「優」質成長，代表其融合主動式管理和被動式投資兩大優勢，全方位一舉囊括各種優質成長主題股。在精選主題標的參與長期趨勢(如人工智慧、潔淨能源、能源轉型等)之外，再加上搭配類股/區域股掌握短線機會。

靈「活」管理，表示因應各種景氣循環週期，隨時動態調整股債商品配置的多重資產基金。以2020年新冠疫情爆發後來說，施羅德多元資產投資策略採取先守再攻的操作方式，因百年一遇的疫情具高度不確定性，故先拉高現金比重觀望，隨後在全球央行大規模刺激動作時，並快速回補股債資產。

「退」休基金，指的是施羅德為全球退休金領導品牌，多元資產投資策略獲選為英澳星港台多國退休基金管理策略。此外，施羅德英國退休基金自2006年以來經歷16年全球股債市多空循環，管理經驗豐富。操作策略加上管理經驗，設計出一檔專為台灣投資人設計的退休理財基金，助攻台灣投資人迎向優退人生。

即使今年碰上俄烏危機和高通膨攪局，施羅德全週期成長多重資產基金也已調整好腳步。股票部位以優質成長主題股票如科技、醫療、電商等為核心，掌握更多潛力成長機會。再者，因應通膨變化的環境，基金除股多於債的布局，亦靈活管理原物料資產配置，強化通膨變化下基金操作彈性。最後，投資組合也多元配置債券，包括高品質企業債、高收益率的高收益債、進可攻退可守的可轉債，追求成長並有效分散風險。