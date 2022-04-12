劉育仁習武健身將自我演藝領域更拓寬。（LiTV、臻鑫娛樂提供）

ELLA（右）私下提攜後輩，讓劉育仁很感動。（LiTV、臻鑫娛樂提供）

新生代偶像劉育仁外型高挑帥氣，不少粉絲覺得他神似韓星劉亞仁與李準基合體，出道至今，不因帥氣形象接演起夢幻撕漫男，反而是接下幾個偏反派的角色，總是跟男主角有所衝突，「我會從自己的人生過往去擷取某個經歷，例如電影《野夏天》裡史小行，他在戲裡很壞，想到我曾經國中時也很叛逆，我就用這樣子的『曾經』，去套進這個角色」。

劉育仁一連演出電影《下半場》、《野夏天》到《衝吧！周大隆》3個反派人物，但台上盡情使壞，台下認真又好相處的個性，讓劉育仁演藝路上遇到不少前輩提攜，不光日前拍攝新電影《衝吧！周大隆》，男主角溫昇豪貼心叮嚀他角色賦予感情外，也要同時注意咬字發音等細節，在《野夏天》裡戲份超重的陳嘉樺（ELLA）也會替他打氣。

劉育仁有武術基底，自小受父親影響，從高中開始便會觀賞一些國際格鬥比賽，因此他每天都會撥出時間鍛鍊自己，加上家人鼓勵，劉育仁漸漸拓寬視野學習武術，不排斥未來朝武打之路邁進，更不怕成為武打演員後要面臨的種種辛苦，劉育仁期許：「我很敬佩傑森史塔森！因為他是個跳水選手，後來因為拍戲接觸武打，然後開始學習，我覺得這份心很令人致敬，他的動作呈現也非常出色，尤其展現出的氣勢，都是我很欣賞的原因！」