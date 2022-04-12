中華信評12日授與中租迪和、合迪兩家中租控股旗下子公司，首次信用評等長、短期同為twA+/twA-1，評等展望「穩定」。中華信評表示，兩家子公司同為中租控股的核心子公司，評等結果與集團的信用結構相當。

從兩家子公司的評等展望「穩定」亦可看出，中華信評預測中租控股集團將可維持良好的國內市場能見度，以及以合併基礎來看在「強健」等級的資本水準，以及在國內租賃市場中良好的市場能見度。

中租控股的評等基準為標普全球評級「bb」，這是一個國際信評等級，由於中租控股集團的監管單位為經濟部、並非金融監督管理委員會，旗下主要子公司為融資公司，因此集團信用結構的評等基準與國內的其他受經濟部監管的融資公司相同。

中租集團主辦分析師王珮齡指出， 標普全球評級亦認為，台灣的融資公司整體而言，已有允當的獲利率表現，且具領導地位業者的市占率表現相對穩定，顯見此行業已有一定程度的進入障礙。

中華信評認為，中租控股的營運狀況強健，且其營運據點具分散性。中租控股集團的旗艦子公司中租迪和為國內最大的融資租賃公司，且過去十年在國內的融資租賃市場擁有約45％的穩定市占率。中租迪和的產品範圍相當廣泛，從中小企業放款、微型企業融資及小額個人貸款等方面不一而足，在汽車融資、貨車融資、船舶租賃、漁業融資等領域均擁有利基地位，在太陽能的投資上亦有所著墨。