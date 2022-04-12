台南市玉井區望明里芒果綠色隧道是玉井知名景點，芒果樹多達120株，由望明社區維護管理，去年社區舉辦採果活動，吸引120多人報名參加，但今年因受氣候影響，結果率不佳，綠色隧道芒果結果也只有1成，社區表示，今年仍會舉辦活動，但是主打綠色隧道健行，歡迎遊客來農村小旅行。

玉井望明芒果綠色隧道位在玉井橋南邊，往望明里路上的方向，是台南3大綠色隧道之一，長約1公里的道路兩旁，種了100多顆土芒果樹，是日治時期官方招募農務工所栽種，目前芒果樹編號至120號，每年4、5月土芒果接近成熟期，吸引不少民眾前往採果。

近年公所委託社區管理，辦理採果活動，前年因受疫情影響，改開放民眾自採果，去年再度舉行，增加了體驗活動，報名秒殺，向隅者只能第2天自行前往採果。

由於採芒果活動大受親子遊客歡迎，今年已有不少民眾打電話至社區詢問是否辦理，社區與公所討論後，為了推廣在地農產與觀光，也將再度辦理。

不過因為今年2月時低溫加下雨，影響台南地區芒果結果率，社區發現綠色隧道的土芒果結果率幾乎只有1成，十分傷腦筋。

經過腦力激盪，社區預計於5月推出綠色隧道健行活動，還有多項農村活動體驗、趣味闖關活動，也會有情人果製作教學，雖然5月時土芒果已經成熟了，社區還是會以愛文或其他芒果的小果製成情人果當伴手禮，社區的志工也準備了拿手風味餐要招待遊客，希望民眾夏天來玉井小旅行，買芒果、吃芒果冰。

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