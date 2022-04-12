合庫金控董事長雷仲達上任以來，不遺餘力將創新理念深植在企業文化中，舉辦「策勵營」活動，給予員工落實創意的舞台，針對業務發展創新與前瞻性變革，或產品與服務設計及行銷與營運模式，提供建議方案，每件優秀提案皆為合庫帶來正面效益。

其中，合庫銀行「信用風險暴險整合系統CRIS，Credit Risk Integrated System」即是策勵營的優秀提案之一，該系統成為守護合庫資產品質的新利器，並獲得經濟部智慧財產局新型專利證書的認證與肯定。

合庫CRIS運用金融科技管控風險，整合行內跨系統的155個資料源，從同一客戶或集團角度出發，建立客戶信用風險視圖，涵蓋授信、投資、存拆放銀行同業及衍生性金融商品等交易部位完整暴險資訊，每日及時更新客戶風險變化，作為第一線業務人員及總行管理人員檢視授信對象或交易對手信用風險之最佳管理工具。

合庫CRIS透過探鑽機制、圖形化報表展示功能，於同一平台上呈現客戶信用風險視圖，俾利使用者快速取得關注資訊，例如查詢大型企業集團時，可查知集團企業之組成名單並下鑽至該集團個別企業的帳戶明細，減少人員蒐集彙整與檢視資料的時間，提升作業效率。

此外，CRIS明確定義可量化之風險標準，建立多態樣之監控指標，設有「信用預警客戶資料庫」，累積逾期、退票、債務協商等量化資訊，以及財務惡化、媒體負面消息等質化事件，作為風險衡量之輔助參考。

合庫CRIS自2021年起上線以來，因風險資訊整合，信用風險評估作業時間縮短10％，減省紙張列印，年碳排減少4,435公斤，中小企業高風險客戶數較2020年減少1％，有效降低成本與管控資產品質，系統應用績效良好。

面對市場挑戰，合庫將以使用者操作CRIS與業務運用的經驗回饋，持續不斷進化風險管理應用層面，發展更多與業務連結運用之可能，成為守護銀行與健全經營體質的利器，在獲利與風險上取得平衡，創造雙贏。